Yeniden Refah Partisi'nde 'Cumhur' istifaları başladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılım kararı sonrası partide istifa dalgası başladı.

Sosyal medyada parti mensubu olduğunu belirten bazı hesaplar, e-devletten ekran görüntüleri eşliğinde istifa kararı aldıklarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Bugün de Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, Cumhur İttifakı’na girilmesi nedeniyle partisinden istifa etti.

'Teşkilatın yüzde 60'ı istemiyor' demişti

Fatih Erbakan "Binali Bey'in ziyareti sonrası il başkanlarımız ve MKYK üyelerimizle istişare yapıldı, yüzde 60 oranında teşkilatlarımız aslında ittifaka girmemizi istemedi" demişti.