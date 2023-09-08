Yeniden Refah Partisi yerel seçim kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere partisinin kendi logosu ve adaylarıyla gireceğini açıkladı.

Zor "Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini belirten Zor, "30 yaş altı gençlerin yanı sıra engelli, deprem ve sel mağdurları ile şehit yakını ve gazilerden aday adaylığı başvuru ücreti almayacaklarını" kaydetti.