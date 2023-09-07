CHP'den İYİP'in yerel seçim kararına tepki: 'Gitmek isteyene kal demeyiz'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİP'İn yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını ve büyükşehirlerde de seçime kendi adayları ile gireceklerine dair sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Fox TV’de yayımlanan "Çalar Saat" isimli programa konuk olan Öztrak, Akşener'in sözlerine ilişkin "Yolları açık olsun, kendileri bilir" değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, "Yerel seçimlerde yeniden ittifak olur mu?' sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun, kendileri bilir."