İYİP'ten İmamoğlu ve Yavaş yalanlaması: 'Gizli ajandamız yok'

İYİP’ten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklifinde bulunulacağı iddiasına yalanlama geldi.

Partinin Genel Başkanı Meral Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde, iddiayı bir dedikodu olarak değerlendirirken “Kaynağını tahmin ediyoruz” dedi, “İyi Parti'nin, her iki belediye başkanımız ile ilgili olarak, asla bir gizli ajandası yoktur” ifadelerini kullandı.

Murat İde'nin Saygı Öztürk’e yazdıkları özetle şöyle:

"Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti'den adaylık teklifinde bulunacağını ima etmişsiniz. Bu dedikodunun kaynağını tahmin ediyoruz.

İYİ Parti'nin, her iki belediye başkanımız ile ilgili olarak, asla bir gizli ajandası yoktur. 3-6 Mart sürecinde her iki başkanımıza yaptığı çağrıdan ve o tavırdan da anlaşılacağı gibi Sayın Meral Akşener bir konuda bir şey düşünüyorsa, bunu milletimizle açık ve net şekilde paylaşmaktadır. Bu kadar açık konuşan bir Genel Başkan'ın kapı arkasından iş çevirmesini beklemek, hakikati inkardır."