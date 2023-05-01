Yeniden Refah Partisi kadın milletvekili adayının fotoğrafını kararttı

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi, Düzce’de milletvekili adaylarının propagandasını yapabilmek için hazırladığı minibüsün üzerindeki görsellerde sadece erkek adayların fotoğraflarına yerdi, kadın adayın ise sadece ismine yer verilirken fotoğrafı karartıldı.

Yeniden Refah Partisi üç milletvekili çıkaran Düzce’de sırasıyla Nezir Merttürk, Çiğdem Kulalı Seçkin ve Mithat Kütükoğlu’nu aday gösterdi.

Ancak Yeniden Refah Partisi’nin Düzce’de seçimlerde kullandığı bir minibüsün üzerindeki görseller kadın adayın fotoğrafının olmaması nedeniyle dikkat çekti. Minibüste sadece partinin genel başkanı Fatih Erbakan ile 1 ve 3. sıradan aday gösterilen erkeklerin isimleriyle birlikte fotoğrafları minibüsün üzerinde yer aldı. Partinin Düzce 2. sıra milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in ise sadece ismi araçta yer alırken görsel için karanlık bir silüet kullanıldı.

Tek başına fotoğrafı yayınlanmıştı

Çiğdem Kulalı Seçkin’in tek başına göründüğü fotoğraf ise partinin 30 Mart'ta sosyal medya hesabından paylaştığı seçim afişlerinde yer almıştı. (ANKA)