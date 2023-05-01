Yine İsmailağa Cemaati, yine çocuk istismarı: 39 yıl hapis cezası

Tarikat yurt ve kurslarında yaşanan çocuk istismarlarından birine ilişkin açılan davada karar çıktı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, 2006 doğumlu çocuğun ailesi, çocuklarının Kuran öğrenmesi için yakınlarında bulunan bir kursa gönderme kararı aldı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Sultangazi Sultançiftliği’nde 3 katlı bir binadan oluşan kurs, İsmailağa Cemaati’ne bağlı İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’na (İDDEF) bağlı faaliyet gösteriyordu. Kimi dönem 100’e yakın öğrencinin bulunduğu kursta isitismara uğrayan çocuk da 2014 yılının Eylül-Aralık dönemi gitti.

Yıllar sonra anlattı

Dava dosyasına göre çocuk kursa başladıktan birkaç gün sonra, kendisi ve arkadaşlarına Kuran öğreten Gökhan Altun’un (34) nitelikli cinsel istismarına uğradı. Küçük çocuğa yönelik istismarın, 8 yıl sonra dava konusu olması ise bir başka istismar olayının televizyonda haber olması ile başladı. Annesinin, cinsel istismara maruz kalan bir kız çocuğunun haberini izlediğini fark eden çocuk odaya gelerek annesine, “Sana bir şey söyleyeceğim” dedi. Kardeşinin odadan çıkmasını isteyen çocuk yaşadıklarını annesine, dakikalar önce izlediği habere gönderme yaparak, “Bana da oldu” diyerek anlatmaya başladı.

Anne, iki çocuğunu da psikiyatriste götürme kararı verdi. Çocuk uğradığı istismarı tüm detayları ile psikiyatriste anlattı. Psikiyatrist, anneye “Hemen şikâyette bulunun” dedi. 39 yaşındaki anne evine döndükten sonra görüştükleri psikiyatrist kendisini aradı ve şikâyette bulunup bulunmadıklarını sordu. Annenin, “Henüz bulunmadım” yanıtı üzerine psikiyatrist olaya ilişkin ihbarda bulundu.

Suçunu ekip otosunda itiraf etti

Gökhan Altun’un Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü’nde çalıştığını öğrenen polisler bu kişiye telefonla ulaştı. Altun, ekip otosuna bindirildikten sonra, iddiaya göre, suçunu itiraf etti. Altun’un "Bir cahillik yaptım, ölmek istiyorum, beni vurun öldürün" yönündeki sözleri, polis memurları Y. D. ve N. S. tarafından tutanak altına alındı. Tutanakta, bu kişinin, 3-4 çocuğa daha istismarda bulunduğu yönündeki ifadeleri de yer aldı.

Gözaltına alınan Gökhan Altun, geçen 31 Mart’ta tutuklandı. Yargılaması tutuklu bir biçimde yapılan Altun karakolda işkence gördüğünü bu nedenle karakol ifadesinin dikkate alınmaması gerektiğini iddia ederek “Ben kesinlikle suçumu itiraf etmedim, böyle bir beyanda bulunmadım” dedi.

Çocuk ise mahkemede, psikolog eşliğinde yaptığı anlatımda kendisine yönelik istismarı tüm detayları ile anlattı. Altun’un, namaz kıldıkları odanın kapısını kilitleyerek kendisini istismar ettiğini anlatan çocuk, bu kişinin kendisine "Kimseye anlatma. Seni öldürürüm. Derslerden sana eksi veririm" dediğini anlattı. Çocuk mahkemede başına gelenleri anlattıktan sonra "Anne Allah yok. Allah olsaydı, Allah’ın evinde kimse bana böyle bir şey yapamazdı" dedi.

Ceza en üst sınırdan

Yapılan yargılama sonrası mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Altun’a, "12 yaşından küçük çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar" suçundan, üst sınır olan 30 yıl hapis cezası verdi. Altun’a ayrıca, "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi. Sanık avukatları, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

İDDEF 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü elde etti

İDDEF’in sitesinde yer alan bilgilere göre, federasyonun temeli, İsmailağa Cemaati’nin geçen yıl ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun önerisi ile 2004’te atıldı. 2009’a gelindiğinde 45 derneğin bir araya gelmesi ile federasyon kuruldu. 55 ülkede faaliyet gösteren İDDEF, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla 29 Kasım 2022’de ‘kamu yararına çalışan dernek’ statüsü elde etti.