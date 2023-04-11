Yeniden aday gösterilmeyen Suzan Şahin'den ilk açıklama

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Şahin özellikle Meclis kürsüsündeki isyanıyla konuşulmuş, bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınmıştı.

14 Mayıs seçimleri için hazırlanan listelerde Şahin’in adına yer verilmemesinin ardından CHP içinde ve sosyal medyada tartışmalar başlamıştı. Şahin’in liste dışı kalması doğru bulunmamış, eleştirilmişti.

Şahin, listeler açıklandıktan sonra ilk kez açıklama yaptı. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdiri ve parti meclisiyle merkez yönetim kurulunun oy çokluğuyla aldığı karar doğrultusunda aday olmadığını" söyleyen Şahin, bürokrasi veya yerel yönetim kademesi için istek ve talebinin olmadığını söyledi. Şahin, bununla ilgili bir teklif almadığını da dile getirdi.

"Var gücüyle çalışmaya devam edeceğini" söyleyen Şahin’in Twitter hesabından yayınladığı açıklaması şöyle:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçiyor

Diken’den Altan Sancar'ın haberine göre CHP’li üst düzey yetkililer, listeler hazırlanırken olası bakanlarla birlikte olası belediye başkanı adaylarının da liste dışında tutulduğunu söylemişti. Meclis aritmetiğinin "muhalefet aleyhine bozulmaması" için bu yöntemin uygulandığını söyleyen yetkililer, Kılıçdaroğlu’nun da buna özen gösterdiğini belirmişti.

Yetkililerin aktardığına göre aday komisyonu toplantısında Şahin’in adı üzerinde duruldu. Şahin’in çalışmalarından Kılıçdaroğlu’nun da "memnun" olduğu belirtilirken, aday gösterilmemesinin arka planında 2024’teki yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ihtimali olduğu öne sürüldü. CHP yönetiminden üst düzey bir isimse Şahin’in belediye başkanı adaylığı için “Yakışır” dedi.