Yenibosna'da katı atık işçilerinin eylemine polis müdahalesi

İstanbul Yenibosna'daki Kuleli Parkı'nda bir araya gelen katı atık işçileri, kendilerine yönelik baskılar ve çekçeklerinin ellerinden alınmasına karşı oturma eylemi yapmak istedi. Polis işçilere müdahale etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre işçiler Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuleli Parkı’nda oturma eylemi gerçekleştirmek istedi. Eyleme çok sayıda işçinin yanı sıra İstanbul Geri Dönüşüme Katkı Derneği (İGAKATDER) Başkanı Mesut Aygün de katıldı.

Oturma eylemi düzenlenmek isteyen işçilere polis müdahale ederek oturma eylemi başlatmalarına engel oldu.

Burada yapılan açıklamada söz alan Mesut Aygün, valiliğe tepki gösterdi. Valiliğin baskınları meşrulaştırmaya çalıştığına işaret eden Aygün, “Topladığımız her şeye el koydular. Yine hiçbir tebligat yapılmadan Bahçelievler’deki arkadaşlarımızın depolarına dükkanlarına el konuldu. Biz bunu protesto ettik, bunun suç olduğunu söyledik. Valilik, bizim çevreyi kirlettiğimizi çevresel temizliğe zarar verdiğimizi öne sürüyor. Sanki biz gayri meşru iş yapıyormuşuz gibi saldırılarını meşrulaştırıyor.

Biz bunu Bahçelievler belediyesi önünde tepkimizi, öfkemizi dile getirmek için eylem gerçekleştirdik. Daha sonra Ümraniye’de arkadaşlarımıza ranta dayalı saldırı gerçekleştirildi" dedi.

Aygün, “Sesimizi duyurana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından işçiler, tekrar polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polis, işçileri zorla bulundukları parkın dışına çıkardı. İşçiler, yarın da saat 20.00’da aynı parkta bir araya geleceklerini söyledi.