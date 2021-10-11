'Ülkeyi pisliğe boğanlar atıklardan ekmeğini kazananlara karşı'

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde atık kağıt depolarını hedef alan polis ve belediye ekipleri işçilerin barakalarını yıkmış, kağıt toplama araçlarına el koymuştu. Polis baskınıyla kağıt atık depoları mühürlenmiş, çok sayıda atık kağıt işçisi gözaltına alınmış, bazı depolarda içerideki malzemelere el konulmuştu.

Operasyonlara dair soL'a konuşan işçiler baskınların arkasında Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ile gelecek rant olduğunu söylemişti.

Dün ise İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milliyet gazetesi yazarı olan Hakkı Öcal'ın kağıt toplayıcıları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır; onu da ancak asalak savunur" sözleri tepki çekti

Günlük gazete Boyun Eğme'de atık konusu manşete şöyle taşındı:

"AKP’nin İbn Haldun Üniversitesi Rektör Danışmanı Hakkı Öcal, 'Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır; onu da ancak asalak savunur' demiş.

Bu düzende gelecek gören siz asalaklar; patronu, iktidarı, düzen siyasetçisi, düzen memuru, çanak yalayıcılar. Alın tüm bu pislikleriniz de çürümüş düzeniniz de sizin olsun."