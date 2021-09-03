Yeni Zelanda'da cihatçı saldırı: 6 yaralı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir IŞİD sempatizanı, bir alışveriş merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda 6 kişiyi yaraladı. Yaralıların 3'ü kritik durumda.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Batı Auckland'da bir süpermarkette meydana gelen son olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi ve altı kişinin yaralandığını doğruladı.

Yeni Zelanda polisi insanlara saldıran bıçaklı cihatçıyı vurarak öldürdü.

Bir basın toplantısında konuşan Ardern, "Altı kişinin yaralandığını doğrulamak istiyorum, şiddetli bir saldırıydı" dedi ve ekledi:

"Bugün olanlar aşağılıktı, nefret doluydu, yanlıştı"

Ardern, saldırganın IŞİD sempatizanı bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu söyledi.

Başbakan, saldırıyı başlattıktan sonraki 60 saniye içinde adamın öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Ardern, aşırılık yanlısı kişinin 2011 yılında Sri Lanka'dan Yeni Zelanda'ya gelen bir göçmen olduğunu ve 2016'dan ulusal güvenlik güçlerinin odağında olduğunu açıkladı. Ardem adamın neden takip edildiğini belirtmedi.

Üçü ağır yaralı ve diğer 1 kişi Auckland Şehir Hastanesine kaldırıldı. Orta derecede yaralanan bir kişi Waitakere Hastanesi'ne, aynı durumdaki bir kişi de Middlemore Hastanesi'ne kaldırıldı.