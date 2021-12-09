Yeni Zelanda, tütün satışını kademeli olarak yasaklayacak

Yeni Zelanda hükümeti, tütün ürünleri satışında yaş sınırını kademeli olarak kaldırarak tütün içmeyi tamamen yasaklamayı planlıyor.

18 yaş altına tütün satmanın yasak olduğu ülkenin sağlık bakanı Ayesha Verrall, 2027'den itibaren tütün satışında yaş sınırının yılda bir artacağını açıkladı.

Verrall, "İnsanların artık hiç sigaraya başlamamasını sağlamak istiyoruz. Yaşlandıkça insanlar ve gelecek nesiller yasal olarak tütün satın alamayacaklar. Çünkü doğrusu şu ki, sigaraya başlamak için güvenli bir yaş yok" dedi.

Hükümetin tütünün satılacağı yerleri de sınırlayacağını söyleyen Verrall, marketlerde yalnızca az nikotine sahip ürünlerin satışına izin verileceğini söyledi