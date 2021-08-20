Yeni Zelanda Başbakanı ulusal çapta karantinayı uzattı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki koronavirüsün Wellington'da 31 kişiye bulaşması nedeniyle Yeni Zelanda'nın tamamının Salı gece yarısına kadar karantinada kalacağını duyurdu.

Salgındaki ilk vaka Salı günü Auckland'da ortaya çıktı ve hükümeti tüm ülkeyi 4. seviye bir karantina altına almaya sevk etti.

Vakaların on dokuzu, 58 yaşında bir erkek olan ilk vakayla bağlantılı. Diğer vakaların genom dizilimi henüz yapılmadı. İlk araştırmalar, bunların ilk vakayla bağlantılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Cuma günü açıklanan Wellington'daki hastalar, karantinadan önce başkente dönmeden Auckland'daki ilgi çekici yerleri ziyaret etmişti.

Başlangıçta, ilk vakanın ziyaret ettiği yakındaki bir bölge olan Auckland ve Coromandel yarımadası bir hafta boyunca kilitlendi, ülkenin geri kalanı üç gün boyunca kilitlendi.