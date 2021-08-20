Estonya'dan bonkör açıklama: 30 Afgan mülteci almaya hazırız

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Facebook'ta Estonya'nın kendisiyle Afganistan'da işbirliği yapan 30 kişiyi ülkeye kabul edeceğini açıkladı.

Kallas, kabul edeceği mülteciler arasında bir Estonya kalkınma işbirliği, insani yardım ve eğitim kâr amacı gütmeyen Mondo için çalışan insanlar olduğunu söyledi. Bu kişiler arasında ebelerin eğitimcileri ve kız çocuklarının eğitimine destek verenler yer alıyor.

Kallas, "Afganistan'daki Estonya yardım programlarıyla ilişkilendirilen ve bu nedenle Afgan kadınları ve gençleri için daha iyi kalkınma fırsatları sunan insanlara yardım etmeye odaklanıyoruz" dedi. Başbakan, “Yabancıların Uluslararası Koruma Yasası kapsamında kabul edeceğimiz somut kararı, kişilerin özgeçmişlerini kontrol edecek ve görüşmeler yapacak olan Polis ve Sınır Muhafızları Kurulu verecek” dedi.

Kallas, Afganistan'daki durumun gergin olduğunu ve bu nedenle ülkedeki ABD işgalinin 31 Ağustos'ta sona ermesinden sonra insanları tahliye etmek için zaman kalmayabileceğini söyleyerek "Bu nedenle tüm ülkeler hızlı hareket etmeli” dedi.

Başbakan, Afganistan'ın Estonya güvenlik ve savunma politikasında özel bir yeri olduğuna da dikkat çekti.

Estonya, 2003'ten 2014'e kadar NATO işgali olan "Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü" altında Afganistan'a asker yolladı. Estonyalı askerler Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde İngiliz işgal kuvvetlerine destek oldu.