'Yeni tütün yasası bütünüyle çiftçiyi bitirmeye yöneliktir'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "yetki belgesi" almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklanmasına karşı Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da eylemler gerçekleşmişti. Adıyaman'da protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle çok sayıda tütün üreticisi gözaltına alındıktan sonra 10 tütün üreticisi tutuklanmıştı.

Tutuklamaların ardından İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 10 tütün üreticisi için “elebaşları” ifadesini kullanmıştı. Komisyonun AKP'li üyeleriyse önergeyi reddetti

CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere sosyal medyada yaptığı paylaşımda tütün için verilen hapis cezasının 2 yıl ertelenmesi ve kıyılmış tütünün kaçak statüsünden çıkarılarak hapis cezasının kaldırılması için verilen önergenin AKP'li milletvekilleri tarafından reddedildiğini duyurmuştu.

Tutuklamalar hukuksuz

Adıyaman'da yapılan tutuklamalar ile ilgili soL'a konuşan Avukat Ezgi Küçüker, tütün işçilerinin başka geçim kaynağı olmadığını eylemlerinin yasadışı olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

''Tütün emekçilerinin eyleme başlamasıyla diğer illerden polis ve jandarma takviyesi yapıldı. Binlerce kolluk kuvveti Adıyaman'da kalıyor. Sabah 5'te şehrin birçok noktasına dikiyorlar. Ne gerek var bu insanlara bu zulmü çektirmeye. Bu tutuklamalar insanları korkutmak ve krimanilize etmeye çalışıyorlar.

Tütün emekçileri için polise saldırdılar, jandarmaya saldırdılar. Ambulansın geçişine izin vermediler gibi birçok şey söylüyor. Bunlar asılsız iddialar. Tütün üreticileri oraya sesini duyurmaya geldiler. Şuan hukuksuz bir şekilde içerde tutuluyorlar."

Tütün eylemine katılan tütün emekçisi Abdurrahman B. ise Çelikhan belediye başkanın kendilerine küfür ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Eylem sırasında Çelikhan belediye başkanı Mustafa Bulut yanımıza gelerek 's... gidin' buradan dedi. Biz de belediye başkanını halk ile nasıl böyle konuşur diye şaşıyoruz. Biz seçtik. Biz getirdik onu o makama."

AKP'li vekil Halil Fırat'a ise 'Siz her şeye sessiz kalmasaydınız olaylar bu noktaya gelmezdi' dedim. Vekile neden böyle bir soru sordun diyorlar. Vekile soru sormak suç mu?

Whatsapp'da 'Tütün Yasası Bilgilendirme' adlı grup kurduk. Bu grubu ne için kurduğumuzu soruyorlar? Saçmalık tamamen. İnsanların haberleşmesi suç sayılıyor."

'Amaçları fakir fukaranın emeğini üç beş zengine peşkeş çekmek'

Malatya'da eylemlere katılan ve eylemde söylediği 'Tırşikçi kapitalistlere hayır' sloganı ile sembolleşen Mehmet Efe Dindar şunları söyledi:

"Biz tütün ile uğraşıyoruz. Son 10-15 yıldır bir sorun yoktu. Ta ki bu yasa çıkana kadar. Bu yasa ile bize kooperatifi dayatıyorlar. Bu kooperatifin amacı da üç beş tane zengine buradaki fakir fukaranın emeğini peşkeş çekmek.

Torba yasa ile birlikte kıyılmış tütüne 3 ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağız. Biz de bu yasaya karşı çıkıyoruz. Mevzu olunan temin edilen tütün yüzde 15, yüzde 85'i Phillip Morris'e ait. Kendi halkını emperyalistlere peşkeş çekmenin kibarca ismi kooperatiftir.

Biz de burada direnen insanlar olarak eylemlere katıldık. Bazı arkadaşlarımız tutuklandı. Akşam karakoldan TC numaramı istediler. Herhalde bizi de tutuklayacaklar. Tütünümüze dokunmayın, alınterimizi elimizden almayı diye hakkımızı aradık. Siyasi bir muhatap bulamadık. Buralar mevcut hükümete paket oy veren yerler. Şuan hepsi terk edilmiş durumda kendilerini boşlukta hissediyorlar.

İklim şartlarımız başka bir şey ekmeye müsait değil. Elma ekiyoruz 30 kuruşa bizden alıyorlar. 19 yılda tarımı bitirdiler. 8-9 kalemde vergi veriyoruz. Ziraii ilaç alıyoruz, gübre alıyoruz. Araba alıyoruz vergisini alıyorlar."

'Ölmüş bir halkın tepesine çöküyorlar'

"Ekonomiyi biraz canlı tutan tütün kalmıştı. O kaleye saldırıyorlar şimdi. Amaç buradaki garibanların elinden alıp 3-5 tane para baronlarına vermek. Bizim orda bir sloganımız vardı. Birikmişlik de vardı. Orada 'Tırşıkçi kapitalistlere hayır' diye haykırarak dile getirdik. Ölmüş bir halkın tepesine çökerek daha nasıl süründürürüz diye düşünüyorlar. Korku imparatorluğu hüküm sürüyor. Arkadaşlarımızı içeri alarak bize ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar.

Şu an bu yasayı 6 ay süreyi uzattılar. 6 ay bizim için bir çözüm değil. Kapitalistlere süre tanıdılar bize değil. 1 Ocak'ta yasayı tekrar yürürlüğe koyacaklar.

Bizden kooperatif için 30 milyar istiyorlar nerden getirelim? Bir yüzlük verseler iki ellilik yapamıyoruz. Amaç kendi yandaşlarına vermek. Adamlar X6'lara biniyorlar. Arada uçurum var. Halkın karton kemirdiğinden haberleri yok."

Adıyaman'da tütün pazarından ürettiği tütününü satarak geçinmeye çalışan bir yurttaş ise şunları söyledi:

''Son çıkan tütün yasası emekçileri, çiftçileri, alın teri döken emekçi insanların ekmeğine taş koyan bir sistem. Kanun bütünüyle çiftçiyi bitirmeye yöneliktir. Bu tütünü satarak çoluk çocuğumuza ekmek kazanmaya çalışıyoruz. Bu yasada halkın menfaatine dair hiçbir şey yok.

Bu tutuklanan arkadaşların hepsi emekçi. Bu tutuklamalar siyasidir. Halka gözdağı vermek ve halkı korkutmak için yapılmıştır. Emeği için ekmeği için mücadele veren insanlar sudan sebeplerle arkadaşlarımız tutuklandı. Onlar bizi korkutmaya çalışıyor ama şunu unutuyorlar 2023 yılında bir seçim var biz de onları korkutacağız.''

Bir diğer tütün emekçisi ise şöyle konuştu:

''Zenginler kooperatifleşmek istiyorlar. Bugün bir çuval gübre 250 tl olmuş. Fakir insanlar bu denli bir kooperatifleşmede ekmek yiyemeyecekler. Sadece zenginler ekmek yemiş olacak. Biz kendi ürünümüzü kendimiz satmak istiyoruz."

Biz zenginlerin değil kendi kooperatifimizi istiyoruz. Bu konuda diğer tütün satan arkadaşlar da hem fikir. Üç beş tane 'tırşıkçi' daha fazla kazansın diye elimizde ne var ne yok almaya çalışıyorlar. ''