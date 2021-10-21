Yeni Şafak'tan son anda manşet değişikliği: Merkez Bankası karar mı değiştirdi?

Yeni Şafak gazetesinin önceki gün “Enflasyon faize bahane olamaz” manşeti attığı, faizin düşmesini isteyen bu manşetin son anda değiştirildiği öğrenildi.
Manşetin eski Yeni Şafak yazarı da olan mevcut Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun müdahalesiyle değiştirildiği iddia edildi.
Konuyu köşesine taşıyan Karar yazarı İbrahim Kahveci, şu ifadeleri kullandı:
"Dün Yeni Şafak Gazetesi taşra baskısında “Enflasyon faize bahane olamaz” manşeti ile çıkmış. Ama şehir baskısında bu manşet kaldırıldığı gibi 1. sayfada hiç yer bile almamış. Manşete konu olan haber ise içeride 4. sayfada öylece duruyordu.
Acaba Yeni Şafak yazarlığı da yapmış olan Merkez Bankası Başkanı’nın bu manşet değişiminde bir etkisi mi oldu?
Ya da şöyle söyleyelim: “Yahu durun, bu kur artışında faiz mi indirilir?” denildi.
Çok değil, yarın öğreneceğiz."
Yeni Şafak gazetesi daha önce Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı yüksek faiz nedeniyle manşetten hedef almış, Ağbal bir gün sonra görevden alınmıştı.