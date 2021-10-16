'Merkez Bankası yine faiz indirecek'

21 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısından faiz indirimi kararı çıkacağı öne sürüldü.
Anadolu Ajansı’nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahmini faizin indirileceği yönünde oldu.
Altı ekonomist politika faizinin yüzde 18’de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini öngörüsünde bulundu.
Politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklenti ise 50 baz puan oldu.
Eylül ayında politika faizi yüzde 19’dan 18’e düşürülmüştü.