Yeni Şafak'tan Şimşek'e yeni cephe: Bu kez hedef döviz kazançları

AKP içi kavgada uzun süredir ön cephede yer alan Yeni Şafak, sistematik şekilde koltuğundan etmek istediği isimlerden olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i yine hedef tahtasına oturttu.

Berat Albayrak-Nureddin Nebati öncülüğündeki eski ekonomi yönetiminin sözcülüğünü yapan Yeni Şafak, değerli TL politikasını savunan Şimşek Programı'nı hedef aldı.

Sadece TL ile borçlanabilen, üretimi sürdürebilmek için ucuz kredilere göbekten bağlı patronlar, ekonomi yönetimine Yeni Şafak'ın "Dövize vergi olmazsa faiz ve enflasyon düşmez TL korunamaz" manşetiyle seslendi.

İhracat patronlarının kârının yükselebilmesi için döviz kurununun düşürülmesini savunan Yeni Şafak, bugünkü haberinde bireysel yatırımcıların döviz kazançlarının vergilendirilmesini istedi.

Patronların "ağır maliyetler altında ezildiğini" savunan Yeni Şafak, üretim dışı döviz kazançlarının vergisiz kalmasının fiyatlama davranışlarını bozduğunu yani enflasyona neden olduğunu iddia etti.

Bu tablonun ardında Merkez Bankası'nın faiz tutumunun yer aldığını belirten Yeni Şafak'ta şu ifadelere yer verildi:

AK Parti iktidarının ilk yıllarında stabil olduğu için kazanç elde edemeyen döviz yatırımcısının vergi beyannamesi vermesine gerek yoktu. Ancak daha sonra döviz kurları yıldan yıla katlansa da beyanname vermemek genel geçer bir uygulamaymış gibi devam etti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ses çıkarmadığı vergisiz döviz düzeni, Türkiye’nin yıllardır enflasyon-faiz-kur sarmalında kalmasına neden oldu. Kur üzerinden elde edilen vergisiz kazanç, döviz talebini canlı tutarak fiyatlama davranışlarını bozuyor, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor ve faizi düşürmenin yolunu tıkıyor. Nitekim dün Merkez Bankası döviz artar korkusuyla politika faiz oranını yine %37'de sabit tuttu."

Bugüne nasıl gelindi?

Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak, faiz konusundaki ilk çıkışını 2021'de yaptı.

Berat Albayrak'ın ardından ekonomi yönetiminin dümenine geçen Naci Ağbal, faiz artırımına gittiği için "Bu operasyonu kim adına çektiniz" manşetiyle hedef alındı.

Yeni Şafak'ın manşetinden saatler sonra Ağbal görevden alındı, yerine Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu getirildi.

2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erdoğan, bir ay sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'i atadı.

Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez faiz artırımı başladı. Bakan, ilk röportajını ilk artırımın ardından Yeni Şafak'a verdi ve 1 yıl sonra faizlerde düşüşten söz edilebileceğini söyledi. Bu "vaade" rağmen Yeni Şafak faizlerin yükseltildiği birçok uğrakta ekonomi yönetimini hedef almayı sürdürdü, faiz ve kurdaki artışa karşın enflasyonda hedeflenen düşüşün sağlanamadığını vurguladı.

Şimşek'in Yeni Şafak'a vaadi iki çeyreklik gecikmeyle gerçekleşti. 2024'te yüzde 50'yi gören politika faizi, o yılın sonunda yeniden düşüşe geçti.

Ancak enflasyondaki düşüş eğilimi beklenildiği kadar güçlü değildi. Üstelik 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ekonomide bir de şok dalgası yaşandı. İndirim serisi 4 ay sekteye uğradı.

Daha sonra kademeli olarak faiz indirimine gidilse de ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından faiz yeniden stabil tutuldu.

Gelinen noktada Merkez Bankası faizi yüzde 37'de tutuyor.

Yüksek faiz ve değerli TL politikası nedeniyle kârlarının azaldığını öne süren patronlarsa bu seviyenin yüzde 10'lara kadar çekilmesini talep ediyor.

Neden önemli?

Ne Mehmet Şimşek ne de Berat Albayrak’ın politikaları arasında halk açısından radikal bir fark var.

İki ismin de direksiyonda olduğu dönemde halk daha da yoksullaşırken bir kısım patron ise yüksek kur düşük faiz ya da yüksek faiz düşük kur kaynaklı çıkar çatışmasına girmiş durumda.

Bunun dışında söz konusu gerilimin ana nedenlerinden birisi de AKP içinde uzun süredir devam eden koltuk kavgası. Yeni Şafak bu kavgada en aktif rollerden birini oynuyor.

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