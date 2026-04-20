Merkez Bankası'nda dikkat çekici ayrılık: Yeni Şafak manşeti sonrası, faiz kararı öncesi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay, "yaş haddi" nedeniyle görevinden ayrıldı.

Henüz görev süresinin bitmesine iki yıl olan Cevdet Akçay’ın ayrılık haberinin zamanlaması da dikkat çekti.

Yeni Şafak gazetesi bugün AKP’nin büyük ekonomik yıkımının tüm faturasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e kesen bir manşetle çıkarak “Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü” başlığını atmıştı.

Akçay’ın görevden ayrılması aynı zamanda Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesine denk geldi.

Merkez Bankası’nın internet sitesinde herhangi bir açıklama yapılmadan Akçay’ın ismi kaldırıldı.

'Seçim süreci para politikası kararlarını etkilemez' demişti

28 Temmuz 2023’te göreve getirilen Akçay, “rasyonel para politikasına dönüş süreci” diye adlandırılan Şimşek döneminin öne çıkan isimlerindendi.

Akçay birkaç hafta önce katıldığı bir etkinlikte seçim sürecinin para politikası kararlarını etkilemeyeceğini savunarak "Seçim dönemi beni sıfır ilgilendiriyor. Maliye politikası genişlerse ben (para politikası olarak) daha fazla sıkılaştırırım" demişti.