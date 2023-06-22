Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Akan Abdula’ya ödediği söylenen 49 milyon lirayı geri alsın

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ersin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin cumhurbaşkanı seçilmemesi için Yeni Şafak'ın Facebook hesaplarından 3 milyon liraya yakın harcama yaptığı iddiasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak'ın kendisinin cumhurbaşkanı seçilmemesi için 3 milyon liraya yakın harcama yaptığını iddia ederek, "Facebook hesaplarından 3 milyon liraya yakın bir para harcıyorlar. Benim seçilmemem için harcıyorlar. 3 milyon liraya yakın parayı nereden buldun sen? Kim verdi o parayı sana?" ifadelerini kullanmıştı.

"Facebook’a yatırım yapılmaması, Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarının sosyal medyayı da siyasal iletişimi de bilmediklerinin delilidir" diyen Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Şafak’ın reklam için ödediği 3 milyon TL’nin peşine düşeceğine, evininin mutfağından çektiği videoların fikir babası olan, kendisini reklam ve pazarlama stratejisi uzmanı olarak tanımlayan Akan Abdula’ya ödediği söylenen 49 milyon lirayı geri alsın. 14 Mayıs’tan sonra sırra kadem basan Abdula’yı bulursa su soruyu sorabilir: “Yeni Şafak’ın patronları 3 milyon lirayla beni seçtirmediyse sen o 49 milyonu nereye harcadın?” ifadelerini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"CHP, seçim sürecinde Twitter’a hapsolmak gibi çok büyük bir hata yaptı. Günlük tartışmaların, 110 milyon izlenen videoların büyüsüne kapılan muhalefet, gerçek seçmenlerin olduğu Facebook, Instagram ve TikTok’u hafife aldı. Buna karşılık hem sokağa inmeyip hem de ancak 3-5 milyon gerçek kullanıcının olduğu Twitter’da sahte etkileşim kasıp, bot hesaplarla manipüle edilmiş anketlerin peşine takılarak seçim kazanacaklarını sandılar. Oysa Türkiye’deki Instagram kullanıcı sayısı ile sandığa giden seçmen sayısı hemen hemen aynı."