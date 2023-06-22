Terkoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanabilir

Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Terkoğlu, milletvekili adayı olmadığı için dokunulmazlığı bulunmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğini söyleyen Terkoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun cezalandırılacağını görüyorum. Siyasi yasaklı hâle getirilebileceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu’nun yargılaması başlayacak. Yargılanacak. Hatta ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun tutuklanabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.