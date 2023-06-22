CHP ilçe başkanı istifa etti: 'Değişimin Kılıçdaroğlu'ndan başlamasını istiyoruz'

Görevinden istifa eden CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Engin Eren, "Bizler değişimin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başlamasını istiyoruz" dedi.

2020 yılından beri sürdürdüğü CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile duyuran Eren, "Tepeden aşağıya kadar yapılacak bir 'değişim' istiyoruz" dedi. Eren, sözlerine “Bu geminin kaptanı benim!' diyen, gerçek değişime direnen zihniyetin 'değişimini' bekliyoruz. Bizler değişimin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başlamasını istiyoruz" ifadeleriyle devam etti.

'Kuşoğlu'nun istifa etmesi gerekmektedir'

Engin Eren, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi.

Engin Eren, "Sayın Kuşoğlu, geçmişte Abdüllatif Şener’in kurduğu Türkiye Partisi’ne, ardından da Cumhuriyet Halk Partisi’ne kapağı atmış, deyim yerindeyse paraşütle partimizin çatısına indirilmiş bir kişidir. Yani geçmişinin hiç bir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nın kırıntısı bile yoktur. Abdüllatif Şener'i partimizin içine sokan Kuşoğlu, verilen zararın en büyük sorumlusudur. Bu kişinin, partimizde işgal ettiği o şerefli makamı hemen terk etmesi ve istifa etmesi gerekmektedir" sözleriyle Bülent Kuşoğlu'nu istifaya davet etti.