'24 il başkanı istifa etti' iddiasına CHP'den yalanlama

24 CHP il başkanının istifa ettiğine ilişkin iddia CHP’nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından kurulan 'CHP Teyit' ile yalanlandı.

Haber Merkezi

CHP, CHP Genel Başkanı ve partinin 81 il başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 24 il başkanının görevinden istifa ettiğine ilişkin iddiayı yalanladı.

CHP’nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından 'CHP Teyitadıyla kurulan birim, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İddia: CHP’de 24 il başkanı istifa etti. Gerçek: Bazı medya organlarında yer alan, CHP’li 24 il başkanının istifa ettiği yönündeki haber doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.

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