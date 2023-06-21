'24 il başkanı istifa etti' iddiasına CHP'den yalanlama

CHP, CHP Genel Başkanı ve partinin 81 il başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 24 il başkanının görevinden istifa ettiğine ilişkin iddiayı yalanladı.

CHP’nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından 'CHP Teyit' adıyla kurulan birim, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İddia: CHP’de 24 il başkanı istifa etti. Gerçek: Bazı medya organlarında yer alan, CHP’li 24 il başkanının istifa ettiği yönündeki haber doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.