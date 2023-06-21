'CHP Genel Merkez 'güven mesajı' istedi: Bazı il başkanları karşı çıktı'

CHP'nin 81 il başkanı Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sürerken, 24 il başkanının görevlerinden istifa ettiği iddia edildi.

T24'ün haberine göre; bazı CHP'li yetkililer iddiayı doğrulamazken; toplantıda yaşanan gelişmeyi aktardı.

Ulaşılan bilgiye göre; toplantı esnasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi. Bazı il başkanları ise bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıktı.

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı sürüyor.