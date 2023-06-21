CHP'de tüzük değişiyor: Milletvekili ve belediye başkanlarının belirlenmesinde yeni formül

CHP'de seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmaları devam ediyor.

Saygı Öztürk, genel merkezin hazırladığı tüzük değişikliğini aktardı. Buna göre, partide güçlü genel sekreter dönemi yeniden başlayacak, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının belirlenmesinde yeni yöntem geliyor.

Öztürk Sözcü'deki köşesinde “Yeni tüzükte ‘Güçlü genel sekreterlik’ ve partiye kayıtlı üyelerle önseçim öngörülüyor” dedi. Güçlü genel sekreterlik modeli CHP’de Önder Sav’la birlikte anılıyor. Sav’ın görev yaptığı dönemde parti teşkilatları üzerinde hakimiyet kurduğu hatırlanıyor.

Öztürk, öngörülen değişikliklerden bazılarını şöyle sıraladı:

Parti Meclisi tarafından 14 kişi olarak seçilen Merkez Yönetim Kurulu, partinin en üst yönetim organıdır. Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sayman ve diğer üyelerden oluşacak.

Genel Sekreter ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, Parti Meclisi Üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilecek. Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Başkanın onayı ile 6 Genel Sekreter Yardımcısı ve bir Genel Sayman seçecek. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter yardımcılarının görev alanları, Genel Başkan ve Genel Sekreterin istişare ve uyumu ile belirlenecek.

Genel Başkanın yokluğunda, Genel Sekreter; Genel Başkan vekili olarak Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık edecek. Partinin idari ve mali işlerini Genel Sayman yürütecek.

Genel Sekreter, kurulca verilen kararları uygulayacak. Parti örgütü ile ilişkileri Genel Sekreterlik yürütecek. TBMM Grubu, Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi ile partili Yerel Yönetimler arasındaki ilişkileri Genel Sekreter düzenleyecek.

Milletvekili aday belirlemeye yeni düzenleme

Milletvekili adaylarının belirlenmesi de yeniden düzenleniyor. Vekil adayı olmak isteyenleri yakından ilgilendiren değişiklik önerisi şöyle: