Yeni Şafak'tan 'kaos' manşeti: Savcıları göreve çağırdı

Yeni Şafak gazetesi bugün "Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar: Savcılar el koysun" manşetiyle çıktı.

Gazete manşetinde, "Çete lideri Sedat Peker’in başlattığı 'Siyasi cinayetler olabilir' söylemini, önce 'FETÖ' şimdi de Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın sürdürüyor. Savcılar, toplumda korku/istikrarsızlık algısı yaymayı hedefleyen bu açıklamalara el koymalı ve 'Duyumlarımız var' diyen bu isimlere 'Gelin bildiklerinizi anlatın' demeli" denildi.

Ayrıca "Kamuoyu şu soruların cevabını merak ediyor ve sorulmasını istiyor" denilerek bazı sorular sıralandı:

Suikast duyumunu kimlerden aldınız?

Kaynak devlet içindeyse, bu kaynak bildiklerini neden sorumlu makamlar ve yargıyla paylaşmıyor?

Duyumların kaynağı güvenlik kurumlarındaki kripto 'FETÖ'cüler mi klikler mi?

Yoksa bu duyumları yabancı istihbarat örgütlerinden mi aldınız?

Kimlere suikast yapılacağına ilişkin bilginiz var mı?

Bu duyduklarınızı 'hedefe konulan' kişilere ilettiniz mi?

Haber verdiyseniz nasıl bir önem aldılar, haber vermediyseniz neden hedefteki kişilerin hayatını tehlikeye atıyorsunuz?

Hedef etnik, mezhepsel ya da dini çatışma mı?

Size cinayet ihbarını yapanlar, olası provokasyon ve cinayetlerin planlayıcısı ve azmettiricisi de olabilir mi?

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun çok tehlikeli bir davranış olur" derken, siyasi gerilimin 7 Haziran-1 Kasım arasındaki sürece dönebileceğine dair kaygıları olduğunu söylemişti.