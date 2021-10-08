Kılıçdaroğlu: Belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar gazetesinden Elif Çakır'a açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun çok tehlikeli bir davranış olur" derken, siyasi gerilimin 7 Haziran-1 Kasım arasındaki sürece dönebileceğine dair kaygıları olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

'AK Parti’yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız'

“Biz hiçbir zaman AK Parti’yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğunuz andan itibaren otoriter yönetime meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz.”

'Ne yaparlarsa yapsınlar gidecekler'

(Erdoğan yeniden aday olabilir mi?) Yüksek Seçim Kurulu’nun Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını reddedeceğini hiç düşünmüyorum. Tam tersine ‘Hikmet buyurdunuz, zaten adaysınız, bana sormaya gerek bile yoktur’ diyecektir. Gelecek talimata göre karar verecektir. İster 5 sefer, ister 50 sefer aday olabilir ama Erdoğan da artık biliyor ki ‘Evet ben gideceğim.’ Sadece Erdoğan değil, ekibi de biliyor. Gidecekler ve onların bütün çabaları giderken devletten neleri götürebiliriz, devleti nasıl soyabiliriz, nasıl para kazanabiliriz... Bir soygun düzeninin son aşamasındayız ama ne yaparlarsa yapsınlar gidecekler. Kalma şansları yok. Çünkü sokaktaki vatandaş sonunda gerçekleri görüyor.

'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun çok tehlikeli bir davranış olur'

Erdoğan gitsin de ne olursa olsun çok tehlikeli bir davranış olur. Biz geleceksek ne yapacağımızı bilmek zorundayız ve ne yapacağımızı kamuoyu ile paylaşmak zorundayız. Bugün ittifakın aktörleri, güçlendirilmiş parlamenter sistemde ne anladıklarını oturup kendi mutfaklarında çalıştılar. 50, 100, 150 sayfalık raporlar çıktı. 300 sayfalık raporla kamuoyu önüne çıkamazsınız. Onu ancak meraklısına verebilirsiniz, gazetecilere özetini verebilirsiniz ama sokaktaki vatandaşa en fazla bir, bir buçuk sayfalık ilkeler tablosu koyarsınız. Biz şunları yapacağız ve amacımız şudur diye. Bu bir sayfayı geçmemeli. Benim şahsi kanaatim bunun üzerinde bir uzlaşma sağlanırsa genel başkanlar da onu imzalarlar.

Şu anda DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcıları bu konuda çalışıyorlar. Toplantılardan sonra metin ortaya çıkacak ve genel başkanlarına sunacaklar. Üzerinde son şekil verildikten sonra bizler oturup altına imza atacağız.

'Hemen sokaklara çıkıp... Yok, sakin olacağız'

Gerilim konusunda endişem şu: Erdoğan gerilimi doruk noktasına çıkarıp, seçime gitmek ister ve geniş kitlelerin var olan yönetim etrafında konuşlanmasını sağlamak için. Biz ise eğer mantıklı davranırsak bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma, il başkanlarına söylüyorum. Sakın ola ki işte birisi bir laf edecek, hemen sokaklara çıkıp... Yok, sakin olacağız. Nasıl olsa değişecek bu düzen, böyle gitmeyecek. Gerilimden kaçınacağız. Benim gördüğüm kadarıyla ittifakı oluşturan diğer partiler de gerilim istemiyorlar. Bunu kendi aramızda da ifade ediyoruz. Gerilimden kaçınmak lazım. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır.

'Belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse'

Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz.”

(Kemal Bey buradan kastınız ne?) Siyasi gerilim. (Burada ‘Siyasi cinayetler’ diyor)

(Böyle kaygılarınız var mı?) Böyle kaygılarım var.

“Erdoğan’ın bizzat kendi ifadeleridir. ‘Dur bakalım daha başınıza neler gelecek’ dedi. Bunu sıradan bir insan söylemiyor. Yani ben söylesem diyecekler muhalefet söyledi. Bir başka siyasi parti söylese, deriz ki o siyasi parti. Bir sivil toplum örgütü onu da der ama ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Yani ben önümüzdeki süreçte durun bakalım, daha ben başınıza neler getireceğim, daha siz işin, yolun başındasınız diyor. Açıkça tehdit ediyor.’’

(-7 Haziran-1 Kasım arası hatırlatıldı- Benzer kaygılarınız var o zaman?) “Kaygılarım var evet. Yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu. Gitmemek için her yolu deneyecektir. Çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor.”