Kılıçdaroğlu'na saldırı davası: 'Bir kadının avradı kimdir? Lezbiyen mi bunlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ilişkin olarak Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 68 sanıklı davanın dördüncü duruşması yapıldı.

Duruşmada mahkeme hakiminin değiştiği görüldü. Daha önceki duruşmalara katılmayan sanıkların ifadesi alındı.

‘Ben tanımam bile onu’

Olay günü TBMM Başkanvekili olan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’e saldırdığı tespit edilen sanık Gülbeyaz Onbaşı, “Ben ifademi vermiştim. İfadem, aynı ifadem” dedi.

Onbaşı’nın daha önceki ifadesinde “Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye bağırırken görüntüm alınmış. Ben kimseye vurmadım” dediğini hakim tutanaktan okudu. Onbaşı, bu ifadesini onaylayarak, “Benim ifadem aynı, başka söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, olay günü Gök’e vurduğu anın görüntüsü izletilen Onbaşı, “Benim, tanıdım kendimi de ben vurmadım” diye görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu onayladı.

Gök’e vurduğu anın fotoğrafı da gösterilen Onbaşı, “Benim o da ben vurmadım. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diye bağırıyordum. Ben tanımam bile onu” diyerek, Gök’e varmadığını savundu.

CHP Avukatı Celal Çelik, Onbaşı’nın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu belirterek, “Kendisinin Levent Gök’e vurduğu sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

‘Küfretti’ iddiası

Sanık Ömer Faruk Sarıgün, “Orada millet bir kalabalığa girmiş. Levent Gök küfredince ben de kaldırdım, vurdum. ‘Vurmayın anasını, avradını s…’ dedi. Levent Gök’ün milletvekili olduğunu bilmiyordum. Kalabalıkta bayanlar vuruyordu. Bayanlara küfretti” diye Gök’e vurduğunu kabul etti.

Hakimin “Neresine vurdun?” sorusuna Sarıgün, “Neresine değdiğini bilmiyorum. O an salladım. Değip, değmediğini de bilmiyorum” dedi.

Hakimin, “Gök’e 2 defa vurduğun tespit edilmiş” sözüne Sarıgün, “Hatırlamıyorum kaç defa vurduğumu. Olabilir” diye Gök’e birden çok vurduğunu kabul etti. Sarıgün’ün olayın ardından verdiği ilk ifadede Gök’ün küfrettiğine ilişkin bir beyanı olmadığını kaydeden CHP avukatları, “Sanığın çelişkili ifadeleri. Gerçek dışı ifadesinin kanıtıdır” dedi.

Kolluktaki ifadesinde Gök’ün ettiğini ileri sürdüğü küfürden bahsetmediği hatırlatılan Sarıgün, “O an aklıma gelmemişti. Düşündükçe insanın aklına geliyor” diye Gök’ün küfrettiği yönündeki iddiasını sürdürdü.

‘Bir kadının avradı kimdir? Lezbiyen mi bunlar’

CHP Avukatı Çelik, Gök’ün TBMM Başkanvekilliği yaptığını, sanığın yalan söylediğini belirterek, “Müvekkilimin gerek kişiliği gerek hukukçu kimliği dikkate alındığında bir bayana s…. demesi mümkün değildir. Bir kadının avradı kimdir? Lezbiyen mi bunlar” dedi.

Duruşma sırasında sanıkların laf atması üzerine CHP avukatları da karşılık verdi. Sanıklardan Mehmet Arif Arslan ve Koray Demirel, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP avukatlarına yönelik sözlü müdahalede bulundu. Sanıklar Mehmet Arif Arslan, Koray Demirel ile CHP Avukatı Çağlar Çağlayan arasındaki karşılıklı atışma duruşma tutacağına geçildi. Hakim, duruşma zaptına “Aralarındaki hususları duruşma salonu dışında konuşmaları konusunda taraflar uyarıldı” diye yazdırdı.

Avukat Çağlar, “Sanıkların sürekli sataşmaları söz konusudur. Siyasi söylemlerle müvekkilleri kışkırtmaya çalışmaktadır. İlk celseden beri ısrarlı talebimizi rağmen bu tutumlar tutanağa geçmemektedir” diyerek sözlerinin tutanağa geçirilmesini sağladı.

‘15 gün önce torunum olmuştu, o aklıma geldi’

Gök, darp edildikten sonra CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve kendisini bir grubun “Bu Levent Gök” diye işaret edildikten sonra kovaladığını belirterek, “İki tane jandarmaya ait aracı gördük. ‘Bizi çıkarın buradan’ dedik. Kıllarını dahi kıpırdatmadılar. Araçlarına dahi almadılar. ‘Niye almıyorsunuz bizi’ dedik. Artık yapacak başka çaremiz kalmadı. Olaydan 15 gün önce torunum olmuştu, o aklıma geldi. Buradan çıkamayacağız dedik. Biz yol ayrımındayken tanımadığımız bir araç durdu. Araçtaki kişi ‘Vekillerim araca binin’ diyerek, bizi uzaklaştırdı. Hayatımızı kurtaran kişi de o kişidir” diye konuştu.