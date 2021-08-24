Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırganı serbest bırakan savcıya ödül

Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yumruk atan saldırganı serbest bırakan savcı ödül olarak Yargıtay Savcılığı’na atandı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yumruk atan saldırganı serbest bırakan savcının ödüllendirildiğini yazdı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Osman Sarıgün’dü Kılıçdaroğlu’na yumruk atan. Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler“tutuklama sebepleri bulunsa bile” demiş, ancak “sağlık durumunu” dikkate alarak o saldırganı serbest bıraktırmıştı. 

Meğer CHP de bunun üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurmuş. Parti, başsavcının siyasi yaklaşım sergilediğini ve görevini kötüye kullandığını madde madde belirtmiş. Hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılmasını talep etmiş. 

Duydum ki sonuç şu: 

Önce, Kılıçdaroğlu’na yumruk atanı özgürlüğüne kavuşturan başsavcıya ödül verildi. Yargıtay Savcılığı’na atandı. Sonra, bu karara imza atan HSK, ödül verdiği başsavcı hakkındaki şikâyet dosyasını daha açmadan rafa kaldırdı. İşleme bile koymadı. 

Unutmayalım: Gün gün artan bu saldırılar ve cezasızlık, Türkiye’de bir şeylerin örülmeye başlandığının en büyük işareti.  

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