Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yumruk atan saldırganı serbest bırakan savcının ödüllendirildiğini yazdı.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Serdar Şahinkaya
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırganı serbest bırakan savcıya ödül
Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yumruk atan saldırganı serbest bırakan savcı ödül olarak Yargıtay Savcılığı’na atandı.
Haber Merkezi
Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yumruk atan saldırganı serbest bırakan savcının ödüllendirildiğini yazdı.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: