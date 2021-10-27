Yeni Şafak'tan benzin zammı haberi: 46 milyar TL vatandaşın cebinde kaldı 

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, benzine 10 gün için gelen 3. zammı haberleştirmeyen Yeni Şafak'ı eleştirdi. Bildirici, Yeni Şafak'ın akaryakıttaki zamların son tüketiciye yansıtılmaması için uygulanan eşel mobil sistemine ilişkin olarak yaptığı "46 milyar TL vatandaşın cebinde kaldı" haberini paylaşarak, "Böyle gazeteciliğe şapka çıkarılır!" dedi.

Bildirici, Yeni Şafak gazetesinin bugünden itibaren geçerli olan 28 kuruş zammı haberleştirmediğini belirterek, "Böyle gazeteciliğe şapka çıkarılır! Benzine 28 kuruş daha zam geldiği gün, Yeni Şafak bu zammı haber yapmamış! Onun yerine 'uygulanan eşel mobil sistemiyle vatandaşın cebinde 46 milyar TL kaldığını, enflasyonun da düştüğünü' anlatmış. Vatandaş aslında kârdaymış yani. Bravo size" eleştirsinide bulundu.

Yeni Şafak'ın "46 milyar TL vatandaşın cebinde kaldı" başlıklı haberinde "Akaryakıttaki zamların son tüketiciye yansıtılmaması için uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde bu yılın ilk 9 ayında 46 milyar lira vatandaşın cebinde kaldı. Sistem bu yılki tüketici enflasyonunun 2,48 puan daha düşük kalmasını da sağladı. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre; akaryakatta eşel mobil sistemi önümüzdeki yıl da devam edecek" ifadeleri ye alıyor.