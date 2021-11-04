Yeni Şafak'ın günlerdir manşetten hedef aldığı 'devlet büyüğü' belli oldu

AKP'nin önemli isimlerinden biri olan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kısa süre içinde ikinci kez "FETÖ'cüleri korumakla" suçlandı.
İlk suçlama HSK üyeliğinden Bahçeli'nin talimatıyla istifa eden Hamit Kocabey cephesinden ve MHP'den gelmiş, Şentop Cemaatçi bir hakimi korumakla itham edilmişti.
İkinci suçlama ise bu kez doğrudan AKP'li bir yayın organından, Yeni Şafak'tan geldi.
Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'ın bugün köşesinde duyurduğu olaya göre, Yeni Şafak manşetten günlerdir Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'nu hedef alıyor. İddiaya göre hedef alınan isim aslında Tabakoğlu'nun arkasında duran Mustafa Şentop.
Pehlivan'ın yazısından bir bölüm şöyle: