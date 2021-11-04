Yeni Şafak'ın günlerdir manşetten hedef aldığı 'devlet büyüğü' belli oldu

AKP'nin önemli isimlerinden biri olan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kısa süre içinde ikinci kez "FETÖ'cüleri korumakla" suçlandı.

İlk suçlama HSK üyeliğinden Bahçeli'nin talimatıyla istifa eden Hamit Kocabey cephesinden ve MHP'den gelmiş, Şentop Cemaatçi bir hakimi korumakla itham edilmişti.

İkinci suçlama ise bu kez doğrudan AKP'li bir yayın organından, Yeni Şafak'tan geldi.

Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'ın bugün köşesinde duyurduğu olaya göre, Yeni Şafak manşetten günlerdir Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'nu hedef alıyor. İddiaya göre hedef alınan isim aslında Tabakoğlu'nun arkasında duran Mustafa Şentop.

Pehlivan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

Bir değil, iki değil, üç değil.

Yeni Şafak gazetesi, manşetine günlerdir aynı ismi taşıyor:

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu.

Rektöre özetle şu suçlamayı yapıyorlar:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edene üniversitede kadro veriliyor, övgüler düzen ise tasfiye ediliyor.”

Yeni Şafak’ın spota çıkardığı kritik cümlelerden biri de şöyleydi:

“Rektörün firari FETÖ’cüler ve Erdoğan düşmanlarıyla yakın ilişkisi de dikkat çekiyor.”

Rektör Tabakoğlu da Trakya Üniversitesi’nin resmi web sitesinden gazeteye uzun bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini iki defa rektörlüğe atadığını hatırlattı, suçlamaların doğru olmadığını belirtti.

Rektörün o yanıtında dikkat çeken cümle ise şuydu:

“Bu asılsız ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılmayan karalama kampanyası ile üniversitemiz, şahsım ve en önemlisi bizleri her daim destekleyen devlet büyüklerimiz, sistematik bir şekilde hedef alınmaktadır.”

İktidara göbekten bağlı Yeni Şafak’ın, Erdoğan’ın iki kez atadığı rektörü hedef alarak üst üste manşet yapmasını “gazetecilik motivasyonuyla”açıklamak safdillik olur.

Tam da burada, o “devlet büyüğünün” ismi kulislerde zikrediliyor: Mustafa Şentop.

Doğru, TBMM Başkanı Şentop’un kendisi gibi Trakyalı olan Rektör Tabakoğlu ile ilişkisi sır değildi. Şentop’un “dostum” diye nitelendirdiği, birlikte birçok etkinliğe katıldığı kişiydi Tabakoğlu.

Haliyle, Yeni Şafak’ın ülke yanarken bir rektörü sürekli manşete taşıması “iktidar içindeki güç kavgası” iddialarını güçlendiriyor.

Duydum ki Yeni Şafak cephesi “Rektörü Meclis Başkanı Şentop koruyor”diye düşünüyor.

Mustafa Şentop’a yakın isimlerle konuştuğumda ise bu iddiaları yalanlıyorlar. Yani, Yeni Şafak’ın perde arkasında kendilerini hedef almayacağını düşünüyorlar.

Net olan şu ki gazetenin o haberlerinde bir “sır” var.