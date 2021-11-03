Erdoğan videosu tartışma konusu oldu: Bu görüntüler kimi korkutur acaba?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık problemi yaşadığı iddiaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Düşmana korku, dosta güven" notuyla bir video paylaşırken, paylaşılan video tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı videonun Erdoğan'ı güçsüz gösterdiği yorumunda bulundu.

Söz konusu videoya ilişkin paylaşımda bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Ya iletişim ve halkla ilişkiler konusunda şimdiye kadar bilinenler yalan ya da Erdoğan’ın Altun hakkında bildikleri…" derken, "Bu görüntüler kimi korkutur acaba?" diye sordu.