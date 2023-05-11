Yeni Şafak yazarı: Twitter seçimlerin selameti için bir süre kapatılmalıdır

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne 4 gün kala, AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinde sosyal medyaya erişim engeli çağrısı yapıldı.

Gazetenin yazarlarından, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı yazarı Bülent Orakoğlu, bugün (10 Mayıs 2023) kaleme aldığı köşe yazısında "seçimlerin selameti için Twitter'in uygun bir süre kapatılması" gerektiğini belirtti.

Orakoğlu, Twitter’a yönelik şu suçlamalarda bulundu:

“Siyasi manipülatif operasyonlarına hız veren Twitter seçim maratonunun başlamasından itibaren ilk olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapları öne çıkardı, çeşitli iftira kampanyaları ve kara propagandaların yayılmasına önayak oldu. Seçimlere doğru yaklaşırken daha da gaza basan Twitter, AK Partili vatandaşların paylaşımlarını ‘algoritma’ düzenlemesi adı altında daha az gösterirken, geçtiğimiz günlerde de yine Türkiye Yüzyılı etiketini gizleme çabasına girişti. (Aynı dakikalarda, Twitter’ın masaüstü versiyonunda söz konusu etiket görünürken, mobil versiyonunda ise engellendiği görülüyor)”