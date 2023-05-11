CHP'den Rusya'ya yaptırım düzeltmesi: 'Genel Başkan öyle dememiş, editör öyle aktarmış'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wall Street Journal’a “Seçilirsem Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağım” yönündeki açıklamasına düzeltme geldi.

Gazeteci Esra Karahindiba, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya üzerinden aktardı.

Karahindiba, "Kendisi Türkiye’nin mevcut Rusya politikasının değişmeyeceğini, Kılıçdaroğlu ile Putin’in iyi dost olacaklarını düşündüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu’nun Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağıyla ilgili t24 haberinde de yer alan WSJ içeriğinin aksine 'Genel Başkan öyle dememiş, editör öyle aktarmış' şeklinde bilgi verdi" aktarımında bulundu.