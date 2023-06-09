Yeni Şafak yazarı: Sırtınızdan hançerleyen İmamoğlu gibi oğullarınızla mı ülke yönetecektiniz?

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkanlığı'na aday olabileceği iddialarına dair, "Sizi kaybettiğiniz günün ertesinde sırtınızdan hançerleyen İmamoğlu gibi oğullarınızla mı ülke yönetecektiniz" dedi.

Metiner, söz konusu gündeme ilişkin, "Kemal Bey rahmetli Deniz Baykal’ı yalnız bırakmakla yetinmemiş onu bizzat devirmişti. Şimdi yaptığı şeyle sınanıyor. Şimdi oğul İmamoğlu kılıcını çekmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner'in "Bu mu sizin ittifak anlayışınız, bu mu baba-oğul ilişkiniz?" başlıklı yazsında öne çıkanlar şöyle:

'Kemal Bey kazansaydı makam bölüşecek olanlar...'

"Kemal Bey kazansaydı makam bölüşecek olanların veya Kemal Bey sayesinde hak etmedikleri vekil sayısı elde edenlerin bugün Kemal Beyi yenilginin tek müsebbibi olarak görüp yalnız bırakmaları yol arkadaşlarının seçimi konusunda nasıl dikkatli davranmak gerektiğine dair hepimize bize düşündürücü dersler sunuyor.

Şimdi sormanın tam vaktidir: Sahi bunlarla mı ülke yönetilecekti? Doğrudan Kemal Beye soralım: Bunlarla mı ülke yönetecektiniz?

'Oğul, babanın karşısına dikildi'

Sizi kaybettiğiniz günün ertesinde sırtınızdan hançerleyen İmamoğlu gibi oğullarınızla mı ülke yönetecektiniz? Sanki kaybedenlerden biri kendisi değilmiş gibi İmamoğlu’nun kalkıp Kemal Beyin koltuğuna göz dikmesi ve kendinden değişimin mimarı olarak söz etmesi ne kadar da tuhaf.

Dahası, kendisini İstanbul belediye başkanlığına taşıyan liderine karşı en ufak bir sadakat ve vefa duygusuna sahip olmayan, kişisel iktidarı için her şeyi yapmaktan kaçınmayacak narsist biri olduğu algısı, İmamoğlu’na ilk başlarda duyulan güven duygusunu büyük ölçüde aşındırmış durumda.

Kemal Beyle Ekrem Bey artık karşı karşıyalar. Bundan sonra dikiş tutmaz ilişkileri. Oğul, babanın karşısına dikildi.

Kemal Bey rahmetli Deniz Baykal’ı yalnız bırakmakla yetinmemiş onu bizzat devirmişti. Şimdi yaptığı şeyle sınanıyor. Şimdi oğul İmamoğlu kılıcını çekmiş durumda."