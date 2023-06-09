Ahmet Hakan: Bu işlerin acemisi olan İmamoğlu’nun işi çok zor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkanlığı'na aday olabileceği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "işinin çok zor olduğunu" savundu.

Hakan'ın "Kılıçdaroğlu’nun sağcı danışmanları neden işe yaramadı" başlıklı yazısında yer alan "Ekrem İmamoğlu'nun işi neden mi zor?" başlıklı bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Kılıçdaroğlu’nun süper başarısız olduğu alan şurasıdır: Ahaliden oy alamıyor. Partisinin oyunu zırnık artıramıyor.

Ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun süper başarılı olduğu alanlar da var.

Mesela şuralar:

Yenilgilere rağmen koltuğu koruyabilmekte üstüne yok.

Rakiplerini çaktırmadan ekarte etmekte kimse eline su dökemez.

Parti içinde ipleri elinde tutmakta tam bir sihirbaz.

Müthiş bir soğukkanlılıkla yenilginin hasarını atlatmakta ordinaryüs profesör.

Hırstan arınmış bir imaj çizmekte büyük usta.

Parti içi / ittifak içi oyun planları kurmakta suya götürür, susuz getirir.

Bu işlerin acemisi olan Ekrem İmamoğlu’nun işi işte bu yüzden çok zor."