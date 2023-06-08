Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerini 7 bölgeye ayıracak: İmamoğlu 'isim ver' önerisini geri çevirdi

Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) örgütleri kendisine bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa süre içerisinde örgütlerle ilgili yeni bir yapılanmaya gidecek ve örgütleri 7 bölgeye ayıracak.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; her bölge için bir koordinatör atamayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçeceği isimleri de parti içi dengeleri gözeterek atayacak.

İmamoğlu, 'isim ver' önerisini geri çevirdi

Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da isim önermesini istediği öğrenildi.

Ancak İmamoğlu'nun söz konusu öneriyi geri çevirdiği ve herhangi bir isim önerisinde bulunmadığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün içerisinde örgütlerle ilgili yeni bölge koordinatörlerini açıklaması bekleniyor.