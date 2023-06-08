CHP’de tartışma sürüyor: 'Parti içi demokrasi sağlanırsa herkes rahat eder'

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP’de vekil listelerini eleştiren Demokrasi ve Adalet Hareketi, CHP’de tüzük değişikliği için çağrı yaptı. CHP’nin yeni merkez yürütme kurulu, çağrıların ardından düzenlenen toplantısında tüzük komisyonu kurulması kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, muhalif hareketin önde gelen isimlerinden eski Manisa il başkanı Semih Balaban, genel merkezin kendileriyle iletişime geçmediğini belirtti.

Semih Balaban, “Bizim tüzük çıkışımız pozitif anlamda etkili olmuş. Genel merkezin talebimizi ciddiye aldığı şeklinde değerlendiriyorum” dedi. Yeni tüzüğe ilişkin beklentilerini paylaşan Balaban, “milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin parti içi seçimlerle belirlenmesi konusunu önemsediklerini” belirtti.

Balaban, genel başkanlık tartışmalarına ilişkin de “Biz kişiler üzerinden bir tartışmayla ilgilenmiyoruz. Anlayışı değiştirmek istiyoruz. Parti içi demokrasi sağlanırsa herkes rahat eder. Tüzük kurultayında ortak düşüncedeyiz” ifadelerini kullandı.