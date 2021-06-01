Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan'dan 'velev ki El Kaideciyiz' çıkışı

SADAT aracılığıyla El Nusra adlı cihatçı katliam çetesine silah desteği verildiği iddiası Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ı mutlu etti.

Köşe yazısı yazdığı gazetede daha birkaç gün önce "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7’si gözaltına alındı" başlıklı bir haber yayınlanmışken, Kılıçarslan, söz konusu cihatçı çeteye destek verilmesini savundu, mezhepçi saldırılarda bulundu.

"Asıl, temel, en geriden sormamız gereken soru şudur: İddia edildiği gibi Türkiye, Nusra’ya silah vermiş olsa, bu kimi, niçin üzerdi?" diye soran Kılıçarslan, bu cihatçı çeteye destek verilmesinin solcuları, devrimcileri, İran'ı, Nusayrileri mutsuz edeceğini söyledi.

Kılıçarslan, kurduğu bu dengenin diğer tarafına kendisini yerleştirerek, Nusra'ya verilecek silah desteğinin kendisini mutlu edeceğini ima etti.

Kılıçarslan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Hemen ve en başta üzülecek ilk kesim hiç şüphe yok ki Türkiye’deki etki alanlarını da, Türkiye düşmanlıklarını da hiç azımsamamamız gereken Nusayri-Esedci tayfa. Mezhebi vahşete dayalı örgütlerini “solcu-devrimci” sosuyla gizlemeye çalışan harf israfı örgütler kudururdu Nusra’ya silah vermiş olsaydık.

İkinci sırayı, mezhepçi pisliğini gizleme ihtiyacı bile duymayan, Suriye›de kan içen İran›ın alacağına şüphe yok.

PKK-YPG-PYD terör örgütlerinin de öfkeden deliye döneceğini öngörmek zor değil. Kendilerine bütün dünyanın silah verdiği bu örgütlere yurtdışından yüzlerce, binlerce asker de katılıyor biliyorsunuz. O silahlarla Bayırbucak Türkmenlerini ya da gariban Sünni Arapları “bire kadar kıramıyor” olmalarının başlıca nedeninin Türkiye’nin duruşu olduğunu bilmek kuduz köpekler gibi salya akıtmalarına neden oluyor. Türkiye, hem mazlumlara hem de soydaşlara sahip çıkmaya devam ettikçe oyunları bozuluyor. Avrupa ve Amerika’ya anlattıkları “özgürlük savaşçısıyız biz” masallarını her seferinde kesintiye uğratıyoruz. Onlar kudurmasın da kim kudursun?"

El Nusra nedir?

Nusra Cephesi, Ocak 2012'de kuruluşunu ilan etti ve 2013 yılında Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile yaşanan ihtilaf sırasında El Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri tarafından örgütün "Suriye kolu" olarak adlandırıldı.

Nusra, 2015'in ilk aylarında Ahrar'uş Şam örgütüyle birlikte "Fetih ordusu" adlı bir yapılanmaya giderek, bölgedeki cihatçı grupları bir araya getirdi ve İdlib'i ele geçirdi.

Lideri Ebu Muhammed Colani, 2016'nın yaz aylarında örgütün isminin "Şam'ın Fethi Cephesi" olarak değiştirildiğini ve El Kaide'den ayrıldıklarını açıkladı.

2017 yılının sonbahar aylarında ise Nusra, Heyet Tahrir'uş Şam adında bir çatı örgütün kurulmasına öncülük etti. Yapıda İdlib bölgesindeki yabancı cihatçılar başta olmak üzere çok sayıda silahlı grup yer alıyor.

Cihatçı çete, Suriye'de şu ana kadar sayısız katliama imza atmış durumda.