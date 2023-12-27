Yeni Şafak yazarı 'Kemalizmle FETÖ arasında fark yok' demişti: ADD'den suç duyurusu

Yeni Şafak yazarı, eski AKP Ankara milletvekili Aydın Ünal, "Kemalizmle FETÖ arasında bir fark yok" demiştii.

Tuzla Piyade Okulu'nda tarikat yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından "FETÖ'den hiç mi ders almadınız?" tepkilerine ilişkin konuşan Ünal, Kemalizmin dini bir yapılanma ve tarikat olduğunu iddia etmiş, Cumhuriyet okullarında yetişenleri "hastalıklı nesil" diye nitelemişti.

Ünal "Kemalizm ile FETÖ arasında bir fark yok ki. Birisi sapık bir tarikattı da Kemalizm bundan farklı bir şey mi? Bu da bir tarikat, bir cemaat. İslami değil ama bu da bir dini yapılanma. Bütün görüşleriyle, örgütlenmesiyle bu da dini bir yapılanma" ifadelerini kullandı. Yeni Şafak yazarı "Yani bunlar bizi suçluyorlar, tarikatçı, dinci, şeyhlerin peşinde koşuyorlar, mürit vs. diye ama kendilerine hiç dönüp bakmıyorlar" diye konuştu.

ADD'den suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilen dilekçede "5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" maddesi hatırlatıldı.

Dilekçede şöyle denildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmış eski milletvekili tarafından sarf edilen sözler ile eli kanlı bir terör örgütü ile Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve O'nun silah arkadaşları aynı kefeye konulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar ve kurucu kazanımları yaşatan vatandaşlar terör örgütü üyesi olarak değerlendirilmiş, bunun sorumlusu olarak ise eğitim sistemi olarak belirtilmiş ve çağdaş öğretmen ile öğrenciler hedef olarak gösterilmiştir. Bu haliyle, işbu seviyesiz ve mesnetsiz açıklamayı yapan şahıs hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılmasının sağlanması gerekmektedir."

Eski AKP milletvekili, Cumhurbaşkanı başdanışmanı

Yeni Şafak yazarı Ünal, Erdoğan'ın eski metin yazarı olarak biliniyor.

AKP iktidarlarında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı Danışmanlığı, Başbakanlık müşavirliği, Başbakan Başmüşavirliği ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yapan Ünal, 25 ve 26. dönemlerde AKP'den Ankara Milletvekili seçilmişti. Ünal halen TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi.