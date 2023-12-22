Yeni Şafak yazarı, eski AKP'li vekil Ünal: 'Kemalizmle FETÖ arasında bir fark yok'

Gerici televizyon kanalı TVNET'te konuşan Yeni Şafak yazarı, eski AKP Ankara milletvekili Aydın Ünal "Kemalizmle FETÖ arasında bir fark yok" dedi.

Tuzla Piyade Okulu'nda tarikat yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından "FETÖ'den hiç mi ders almadınız?" tepkilerine ilişkin konuşan Ünal, Kemalizmin dini bir yapılanma ve tarikat olduğunu iddia etti, Cumhuriyet okullarında yetişenleri "hastalıklı nesil" diye niteledi.

Ünal "Kemalizm ile FETÖ arasında bir fark yok ki. Birisi sapık bir tarikattı da Kemalizm bundan farklı bir şey mi? Bu da bir tarikat, bir cemaat. İslami değil ama bu da bir dini yapılanma. Bütün görüşleriyle, örgütlenmesiyle bu da dini bir yapılanma" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak yazarı "Yani bunlar bizi suçluyorlar, tarikatçı, dinci, şeyhlerin peşinde koşuyorlar, mürit vs. diye ama kendilerine hiç dönüp bakmıyorlar" diye konuştu.

'Hastalıklı nesil' dedi

Ünal daha sonra "Buradaki sorun şu: Bunları okullarımız yetiştiriyor. Ana sınıfından itibaren çocuklara, bu hastalıklı nesli, hastalıklı zihni okullarımız yetiştiriyor. Türkiye ikinci yüzyıla girerken yeniden bu Kemalizm sorunuyla girdi. Eğer bu sorundan kurtulamazsak maalesef ikinci yüzyıl da korku yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

Eski AKP milletvekili, Cumhurbaşkanı başdanışmanı

Yeni Şafak yazarı Ünal, Erdoğan'ın eski metin yazarı olarak biliniyor.

AKP iktidarlarında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı Danışmanlığı, Başbakanlık müşavirliği, Başbakan Başmüşavirliği ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yapan Ünal, 25 ve 26. dönemlerde AKP'den Ankara Milletvekili seçilmişti. Ünal halen TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi.