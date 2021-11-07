Yeni Şafak yazarı: Erkek karısının çalışmasına izin vermeyebilir

Gerici Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Beşer "şu andaki" iş hayatının İslami kurallara göre düzenlenmesinden yakındığı yazısında erkeğin karısının çalışmasına izin vermeyeceğini öne sürdü.

"Kadının maaşı kimindir?" sorusuna Beşer, "Erkek, kendi görevlerini yerine getiriyor olduktan sonra karısının, bugünkü anlamda çalışan olmasına izin vermeyebilir, izin veriyorsa maaşına el koyamaz" diye yanıt verdi.

"Demokrasinin kaçınılmazı olan siyasi propaganda ve feminizm yaygarası bizim sesimizi çıkmadan boğuyor. Dindarlar bile kadının çalışmasını kaçınılmaz görüyorlar" diyen Beşer yazısında "İslam toplumu"nun kurallarından söz etti ve şu ifadelere yer verdi: "Şu andaki toplumumuzda iş hayatı, kısaca sosyal siyaset söylediklerimize imkân vermeyecek şekilde düzenleniyor. Pilot bir uygulama alanımız yok ki, iddialarımızın makul ve insani olduğunu ispat edebilelim."



Beşer, "Kadının maaşı kimindir?" sorusuna, "İslam fıkhına göre erkek, kendi görevlerini yerine getiriyor olduktan sonra karısının, bugünkü anlamda çalışan olmasına izin vermeyebilir. Ama izin verirse karısının aldığı maaşa da el koyamaz, onu kendisinin bilemez. Haram yollara harcamadıktan sonra, -ki bunu erkek de yapamaz-, kadın maaşını dilediği gibi kullanır. Ticaret yapıyorsa kazandığı yine kendinin olur" sözleriyle yanıt verdi.