TKP 100'ü aşkın noktada buluştu: 'İnsanlık iyi şeylere layıktır ve biz mutlaka başaracağız!'

Yurttaşlar, TKP'nin Türkiye’nin birçok noktasında düzenlediği halk toplantılarında bir araya geldi.

"İnsanların eşit haklara sahip olmasının hayal olduğunu düşünen, kokuşmuş bir sistemin devam etmesi gerektiğini savunan siyasetçiler bu ülkeye ihanet etmektedirler. İnsanca yaşamak her yurttaşın en temel hakkı ve biz bu hakları söke söke alacağız" denilen buluşmalarda örgütlenme çağrısı yapıldı.

Sinevizyon gösterisinin ardından yapılan konuşmalarda Türkiye içinden geçtiği kritik eşikten bahsedilerek, AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana ülkemizi sürüklediği felaket hatırlatıldı.

"AKP, bir patron partisidir. Patronların çıkarlarına hizmet etmek için hiçbir sınır tanımayan bir partidir. AKP laiklik düşmanı, gerici bir partidir. AKP emperyalist odaklara göbekten bağlı bir partidir. AKP emeğe, kadına, çocuğa, doğaya, bilime, sanata, özgürlüklere düşman bir partidir" denilen buluşmalarda, dayanışma ile mücadelenin önemi vurgulandı.

Toplantılarda "Mahallemizde, işyerimizde, okulumuzda hiç kimseyi aç, açıkta bırakmayacağımız bir dayanışmayı örgütleyeceğiz. Bizler, bu ülkenin insanları iyiyi, güzeli hak ediyoruz. Bunun için birlikte mücadeleyi yükseltmeli ve hakettiğimiz iyi şeyleri kurabileceğimiz sosyalist Türkiye'yi kurmalıyız" denildi.

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Ankara Seyran'da etkinlik yoğun ilgiyle gerçekleşti

Ankara Sincan İşçi Evi

İzmir Urla'daki buluşma

İzmir Karataş Semt Evi'nde gerçekleşen buluşma

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