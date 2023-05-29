Yeni Şafak yazarı: Belediye başkanları siyaseten silinmeli

Yeni Şafak yazarı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, seçimin ardından muhalefeti hedef aldı. Ünal, “kökü dışarıda” dediği finansmanı yabancı medya kuruluşlarının engellenmesini isterken, CHP’nin “dönüştürülmesi” gerektiğini, savundu.
Ünal, “helalleşecek ama bazı şeyleri unutmayacağız” diyerek iktidara şu önerilerde bulundu:
- Üç oy almak için yalanla, iftirayla, tahrikle istismar siyaseti yapan parti başkanları, belediye başkanları siyaseten silinmeli, haklarında gerekli adli işlem yapılmalıdır.
- Kılıçdaroğlu artık CHP’nin iç meselesi değildir. Türkiye’nin artık yerli bir ana muhalefet partisine ihtiyacı vardır. CHP’nin dönüşümüne iktidar da katkı vermelidir.
- PKK’nın kendisine içerden yandaş da bularak siyasete müdahalesinin önü tamamen kapatılmalıdır.
- İnternet ve eğitim sistemi mutlaka gözden geçirilmelidir. İnternet fenomenlerinin kendi cehalet ve karanlıklarıyla gençliği zehirlemeleri unutulamaz, ertelenemez ciddi bir sorundur.