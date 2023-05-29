Nagehan Alçı: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum

Nagehan Alçı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilme ihtimalini kuvvetli gördüğünü söyledi.

Habertürk TV canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Müesses nizamın şu an en çok nefret ettiği ve karşısında koyduğu isim Ekrem İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum. Bu tabi son derece tartışmalı bir şey olur ama böyle bir şey öngörüyorum."