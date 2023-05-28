Tanju Özcan: İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarının ardından açıklamada bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel başkanı olması için çağrıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sn Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz... ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta."