Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama: Mücadele vermeye devam edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Eziyetlere haksız hukuksuz bir düzeni karşı susup dilsiz şeytan olmazdım, olmadım. Her gün her şeye zam gelirken halkımın dolabının boş olmasına gönlüm razı gelemezdi gelmedi. Her zaman hakkınız, hukukunuz için mücadele verdim vermeye de devam edeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin 2. sınıf vatandaş olmanıza susamazsın, susmadım. Evlatlarımız işsiz güçsüz hayata tutunmaya çalışırken hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim. Her gün, her şeye zam gelirken, benim halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi.

Bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için kimse sizi ezmesin diye bolluk içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye devam edeceğim.

Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi, bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan vatandaşlarıma teşekkür ederim.

Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız."