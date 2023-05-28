TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Okuyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Toplumu sandığa hapsederek özgürleştirmek ne kadar imkansızsa, sandık sonucu ile o toplumu mutlak karanlığa mahkum etmek de o kadar imkansız. Seçim tüm sonuçlarıyla kaderine terk edilmeli. İsteyen düzen içi dengelerle, Meclis aritmetiğiyle ilgilensin. Hayat ve mücadele sürecek" diye belirtti.

Toplumu sandığa hapsederek özgürleştirmek ne kadar imkansızsa, sandık sonucu ile o toplumu mutlak karanlığa mahkum etmek de o kadar imkansız. Seçim tüm sonuçlarıyla kaderine terk edilmeli. İsteyen düzen içi dengelerle, Meclis aritmetiğiyle ilgilensin. Hayat ve mücadele sürecek. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) May 28, 2023

'Türkiye'de işçi sınıfının ayağa kalkması lazım'

Kemal Okuyan paylaşımının ardından Evrensel Gazetesi'nin canlı yayınına katıldı. Seçime ilişkin değerlendirme yapan Okuyan, "Bu ülkeden, halktan umudu kesmemek gerekiyor. Artık düzen içi ve kolaycı çözümlerden umudu kesmek gerekiyor" dedi.

Okuyan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Elbette biz de farklı bir sonuç için çabaladık ama beklemediğimiz bir sonuç değildi. Dünyanın hiçbir yerinde dönüşüm sadece ve sadece sandıktan çıkmamıştır. Gezi Direnişi'nde ayağa kalkan toplum nasıl bu hale dönüştürüldü onu düşünmemiz lazım.

'Mücadeleye devam ediyoruz'

Biz komünistler olarak üzerimize düşeni yaptık. Türkiye toplumunun karamsarlığa kapılmaması ve Erdoğan'dan kurtulması için oy istedik. Artık Türkiye'de işçi sınıfının, emekçi halkın ayağa kalkması lazım ki, bu halkın yeniden var olduğunu görelim. 'Bu seçim o seçim değil' diyenler de kaybetti. Ancak biz mücadeleye devam ediyoruz. Bu ülkeden, halktan umudu kesmemek gerekiyor. Artık düzen içi ve kolaycı çözümlerden umudu kesmek gerekiyor.

'Şimdi umudu nasıl büyütebiliriz bunun değerlendirilmesi gerekiyor'

AKP'ye oy verenler Erdoğan'dan başka alternatif görmedikleri için oy verdiler. Bu kadar ağır bir ekonomiye rağmen yüzde 40 almaları bile başarıdır. Toplum şu anda alternatif görmüyor. Bu alternatif yaratmaya çalışan komünistlerin üzerine 'Şimdi zamanı değil' diye baskı yapıldı. Bu ülkede şimdi umudu nasıl büyütebiliriz bunun değerlendirilmesi gerekiyor."