Yeni Şafak 'Erzurum'da taş atan istihbaratçı çıktı' dedi, sözleşmesi feshedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçime sayılı günler kala Erzurum'da düzenlemek istediği mitinge izin verilmemiş, miting sırasında bir İmamoğlu'na taşlı saldırıda bulunan gruptan 15 kişi gözaltına almıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, gözaltına alınanlardan birinin Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş olduğunu iddia etti. FETÖ suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Keleş'in hala görevde olduğu belirtildi.

Bakanlık 'kısmen' doğruladı

Milli Savunma Bakanlığı, haberden saatler sonra yaptığı açıklamada Uzman Çavuş Akif Keleş'in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı. Merkez Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtilen Keleş'in birimi hakkında ise bilgi verilmedi.

Olayın ardından hakkında idari tahkikat başlatıldığı kaydedilen Keleş'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Keleş'e yönelik 'FETÖ' iddialarına da değinilen açıklamada, uzman çavuşa 2021 yılında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlaması yöneltildiği ancak soruşturmaya yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.