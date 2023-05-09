Erzurum saldırısında yer alan bazı çocukları Ankara'dan otobüsle mi götürdüler?

Erzurum'da İmamoğlu mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, saldırıda yer alan bazı çocukların Ankara'dan otobüsle getirildiğini, saldırı organizasyonuda Ankara'dan bir patronun da yer aldığı iddiasını dile getirdi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"İçişleri Bakanlığı, MİT, bir gözaltının bile olmadığı Erzurum provokasyonuyla ilgili mutlaka ve mutlaka telefon trafiğine bakmalı. Kimin mi? Önce o gençler içindeki yetkili şahsın, sonra da Erzurum'un “efsane ülkücü” isimlerinden bir siyasetçinin! Ardından da Ankara'da yaşayan bir “iş insanının”!

İddialara göre: Erzurum saldırısında yer alan bazı çocukları Ankara'da iki tane otobüsle cumartesi gece toplamışlar. Mitingin olduğu yere götürmüşler, miting bitince de aynı şekilde otobüsle Ankara'ya geri taşımışlar. Yine uçakla getirdikleri yaşı büyük olan bazı kişiler de varmış. Yine bu organizasyonda da Ankara'nın önemli “iş insanı” olduğu konuşulanlar arasında."