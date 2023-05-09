Muharrem İnce'nin teklifine Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında “Davutoğlu ve Babacan’ı göndersinler, CHP’ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu’na destek vereceğim. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu isimler yeter, ben bir şey istemiyorum” ifadesini kullanmıştı.



NTV canlı yayınında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin teklifiyle ilgili soruya "Biz yolumuza bakıyoruz. İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem ama medyada da yer aldı. İnce ile görüşmemizden sonra Engin Altay'ı Muharrem Bey'e gönderdim" yanıtını verdi.